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Simeone: "Tanti errori nel primo tempo, un onore il mio cognome"

Giovanni Simeone ha parlato a Premium al termine di Fiorentina-Genoa: "Questo è quello che vogliamo da noi, sia come gruppo e come singoli. Intendiamo rifare le cose che abbiamo fatto nel girone d'and...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 gennaio 2017 17:18
Simeone: "Tanti errori nel primo tempo, un onore il mio cognome" -
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Giovanni Simeone ha parlato a Premium al termine di Fiorentina-Genoa: "Questo è quello che vogliamo da noi, sia come gruppo e come singoli. Intendiamo rifare le cose che abbiamo fatto nel girone d'andata. Nel primo tempo abbiamo sbagliato molto, ma abbiamo fatto meglio nella ripresa. Il mio cognome? Per me è un onore avere questo cognome, ne sono contento. Questi sono momenti bellissimi per me, ma ora devo pensare al Genoa e non al mercato. Qui mi hanno dato la possibilità di migliorare".

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