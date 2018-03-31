Simeone: "Ho sempre sentito la fiducia di tutti. Non è che sono migliore solo se segno..."

El Cholito Giovanni Simeone ha parlato a Premium Sport, all'intervallo della sfida vinta oggi dalla Fiorentina, contro il Crotone: "Ho sempre avuto la fiducia dei miei compagni e non è che io sia migl...

A cura di Redazione Labaroviola 31 marzo 2018 17:30

Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone

Condividi