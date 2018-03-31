Labaro Viola

Simeone: "Ho sempre sentito la fiducia di tutti. Non è che sono migliore solo se segno..."

El Cholito Giovanni Simeone ha parlato a Premium Sport, all'intervallo della sfida vinta oggi dalla Fiorentina, contro il Crotone: "Ho sempre avuto la fiducia dei miei compagni e non è che io sia migl...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 marzo 2018 17:30
Simeone: "Ho sempre sentito la fiducia di tutti. Non è che sono migliore solo se segno..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
News
Fiorentina
Viola
Simeone
Condividi

El Cholito Giovanni Simeone ha parlato a Premium Sport, all'intervallo della sfida vinta oggi dalla Fiorentina, contro il Crotone: "Ho sempre avuto la fiducia dei miei compagni e non è che io sia migliore quando faccio gol o peggiore quando non segno", le parole del centravanti argentino, certamente rinfrancato dal gol, dopo un lungo periodo di astinenza.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok