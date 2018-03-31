Simeone: "Ho sempre sentito la fiducia di tutti. Non è che sono migliore solo se segno..."
El Cholito Giovanni Simeone ha parlato a Premium Sport, all'intervallo della sfida vinta oggi dalla Fiorentina, contro il Crotone: "Ho sempre avuto la fiducia dei miei compagni e non è che io sia migl...
A cura di Redazione Labaroviola
31 marzo 2018 17:30
El Cholito Giovanni Simeone ha parlato a Premium Sport, all'intervallo della sfida vinta oggi dalla Fiorentina, contro il Crotone: "Ho sempre avuto la fiducia dei miei compagni e non è che io sia migliore quando faccio gol o peggiore quando non segno", le parole del centravanti argentino, certamente rinfrancato dal gol, dopo un lungo periodo di astinenza.