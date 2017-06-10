Simeone sarà viola solo se Kalinic o Babacar saranno ceduti dalla società

La trattativa per il centravanti del Genoa è aperta, ma il suo arrivo ci sarà solo se verranno ceduti o Kalinic o Babacar

Come racconta La Gazzetta dello Sport La Fiorentina dopo aver chiuso per il terzino Bruno Gaspar per 4 milioni del Vitoria Guimaraes, il direttore generale viola Corvino per l’attacco sta definendo per l'esterno Karamoh (Caen) e in caso di addio di uno tra Kalinic e Babacar è pronto a dare l’as­salto a Simeone per cui è stata già imbastita una trattativa. L’al­ternativa è Inglese del Chievo Verona.