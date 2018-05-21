Simeone ringraziamento commovente: "Grazie per averci sostenuto sempre, anche nei momenti difficili"
Questo lo speciale ringraziamento su Instagram ai tifosi del Cholito Simeone riprendendo proprio un bello striscione degli stessi supporter viola:""Le storie che rimangono dentro non sono quelle dal l...
A cura di Redazione Labaroviola
21 maggio 2018 21:20
Questo lo speciale ringraziamento su Instagram ai tifosi del Cholito Simeone riprendendo proprio un bello striscione degli stessi supporter viola:""Le storie che rimangono dentro non sono quelle dal lieto finale ma quelle che fanno emozionare...comunque vada orgogliosi di voi!"
Grazie per averci sostenuto sempre...soprattutto nei momenti difficili...💜⚽️#tifosi #viola @acffiorentina"