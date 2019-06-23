Simeone potrebbe andare via dalla viola ma quale sarà il colpo a sorpresa di Pradè in attacco?

L'attaccante di 23 anni della Fiorentina, Giovanni Simeone nelle ultime quattro stagioni ha segnato 40 gol. Tenerlo e riproporlo in attacco sarebbe un grande rischio ma anche cederlo a basso prezzo. P...

A cura di Redazione Labaroviola 23 giugno 2019 11:28

Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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