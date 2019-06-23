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Simeone potrebbe andare via dalla viola ma quale sarà il colpo a sorpresa di Pradè in attacco?

L'attaccante di 23 anni della Fiorentina, Giovanni Simeone nelle ultime quattro stagioni ha segnato 40 gol. Tenerlo e riproporlo in attacco sarebbe un grande rischio ma anche cederlo a basso prezzo. P...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 giugno 2019 11:28
Simeone potrebbe andare via dalla viola ma quale sarà il colpo a sorpresa di Pradè in attacco? - Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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L'attaccante di 23 anni della Fiorentina, Giovanni Simeone nelle ultime quattro stagioni ha segnato 40 gol. Tenerlo e riproporlo in attacco sarebbe un grande rischio ma anche cederlo a basso prezzo. Per questo Pradè dovrà cercare di fare un colpo a sorpresa, tipo Caputo dell'Empoli che ad agosto compirà 32 anni.

Fonte: Stadio

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