Simeone potrebbe andare via dalla viola ma quale sarà il colpo a sorpresa di Pradè in attacco?
L'attaccante di 23 anni della Fiorentina, Giovanni Simeone nelle ultime quattro stagioni ha segnato 40 gol. Tenerlo e riproporlo in attacco sarebbe un grande rischio ma anche cederlo a basso prezzo. P...
A cura di Redazione Labaroviola
23 giugno 2019 11:28
L'attaccante di 23 anni della Fiorentina, Giovanni Simeone nelle ultime quattro stagioni ha segnato 40 gol. Tenerlo e riproporlo in attacco sarebbe un grande rischio ma anche cederlo a basso prezzo. Per questo Pradè dovrà cercare di fare un colpo a sorpresa, tipo Caputo dell'Empoli che ad agosto compirà 32 anni.
Fonte: Stadio