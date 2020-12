Simeone non fa mai giocare Torreira, a gennaio andrà via dall’Atletico Madrid. Occasione viola?

Lucas Torreira e l’Atletico Madrid, addio a gennaio. Lo riporta Tuttomercatoweb. Il centrocampista di proprietà dell’Arsenal non ha rispettato le attese. Si va quindi verso il suo ritorno in Inghilterra, l’Arsenal poi si occuperà, eventualmente, di un nuovo trasferimento. Il Cholo Simeone ha dato il via libera all’addio di Torreira, che adesso cerca una nuova sistemazione. E torna a pensarci il Torino, ma anche la Fiorentina, che tanto lo ha seguito e ci è stata vicina. Gennaio si avvicina, l’addio di Torreira all’Atletico Madrid anche.

