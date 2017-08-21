Simeone: "Non sono Batistuta ma voglio conquistare Firenze. Fiorentina grande passo per la mia carriera"

Quello di ieri era rigore, mi sono sentito toccato. Il mio obiettivo è quello di superare i 12 gol dello scorso anno" così Simeone alla presentazione

Giovanni Simeone si è presentato in sala stampa dello Stadio Franchi, queste le parole del centravanti argentino:

"Mi trovo in una squadra che ha sempre visto protagonisti gli argentini e io spero di unirmi a questa bella tradizione. Sono consapevole di dovermi guadagnare tutto sul campo piano piano. Sento la fiducia di compagni e società, spero e darò tutto per ripagarne la fiducia in questi cinque anni”

"Per me quello di ieri era rigore. Ho sentito il contatto, perché mi hanno preso il piede di appoggio. Tuttavia sono argomenti di cui si devono occupare gli arbitri, che ora dispongono anche dell’aiuto del VAR. Io come Batistuta? E’ stato un grandissimo giocatore, ma io voglio essere Giovanni Simeone.

Icardi è un grandissimo giocatore, un idolo. Mi piacerebbe diventare come lui e come tutte le leggende argentine che sono passate da Firenze e in Serie A

Sicuramente devo migliorare nel gioco spalle alla porta, nel fare da sponda ai miei compagni. Poi anche nella velocità e nell’attaccare lo spazio, che poi sono le mie caratteristiche. Ho 22 anni e il sogno di diventare grande qua. Farò di tutto per riuscirci.

Voglio aiutare la Fiorentina a raggiungere la migliore posizione di classifica possibile. Personalmente mi piacerebbe battere il mio score della passata stagione, che è di 12 gol

Ho scelto la Fiorentina perché volevo fare uno step ulteriore nella mia carriera. Al Genoa ho passato un anno fantastico, ma venendo qui ho fatto un bel passo in avanti"