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Simeone: "Mi trovo bene a Firenze, soprattutto con i compagni. Con la garra arriveranno i gol"

Siamo pronti per la partita contro l'Udinese. Gol importante per me, quando non arriva devi stare tranquillo" così Simeone

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 ottobre 2017 16:37
Simeone: "Mi trovo bene a Firenze, soprattutto con i compagni. Con la garra arriveranno i gol" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
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Giovanni Simeone ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole:

"Mi sento davvero bene, soprattutto con i compagni. Sto bene a Firenze. Il gol è davvero importante per un attaccante. Quando la rete non arriva devi stare tranquillo, io sono ancora giovane e posso migliorare tantissimo. Con la fiducia e con la garra arriveranno anche i gol. Siamo pronti per la partita contro l'Udinese"

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