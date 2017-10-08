Simeone: "Mi trovo bene a Firenze, soprattutto con i compagni. Con la garra arriveranno i gol"
Siamo pronti per la partita contro l'Udinese. Gol importante per me, quando non arriva devi stare tranquillo" così Simeone
A cura di Redazione Labaroviola
08 ottobre 2017 16:37
Giovanni Simeone ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole:
"Mi sento davvero bene, soprattutto con i compagni. Sto bene a Firenze. Il gol è davvero importante per un attaccante. Quando la rete non arriva devi stare tranquillo, io sono ancora giovane e posso migliorare tantissimo. Con la fiducia e con la garra arriveranno anche i gol. Siamo pronti per la partita contro l'Udinese"