Simeone mette in panchina Icardi e Dybala, sarà titolare con l'Argentina. Gioca anche Pezzella
Alle 5 di questa notte, ora italiana, l'Argentina sfida il Guatemala in amichevole. Il ct Leonel Scaloni si prepara a lanciare a sorpresa Giovanni Simeone, figlio d'arte e punta della Fiorentina, dal...
A cura di Redazione Labaroviola
07 settembre 2018 18:32
Alle 5 di questa notte, ora italiana, l'Argentina sfida il Guatemala in amichevole. Il ct Leonel Scaloni si prepara a lanciare a sorpresa Giovanni Simeone, figlio d'arte e punta della Fiorentina, dal 1'. La formazione è di fatto annunciata. "Rulli; Saravia, Pezzella, Funes Mori, Tagliafico; Palacios, Paredes, Lo Celso; Pavón, Simeone, Martínez". In panchina, riporta il Clarin, andranno Mauro Icardi e Paulo Dybala.
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