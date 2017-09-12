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Simeone, innamorato di arte e gol, a Firenze con la benedizione di babbo Diego

Questa mattina l'edizione della Gazzetta dello Sport fa un focus sul giovane talento della Fiorentina Giovanni Simeone, tra arte e gol..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 settembre 2017 09:30
Simeone, innamorato di arte e gol, a Firenze con la benedizione di babbo Diego - Diego Pablo Simeone incontra suo figlio Giovanni
Diego Pablo Simeone incontra suo figlio Giovanni
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Su La Gazzetta dello Sport di questa mattina si fa un approfondimento sul giovane attaccante della Fiorentina Giovanni SimeoneL'attaccante argentino ama l'arte e fare gol, quindi la città e la piazza di Firenze sono perfette per lui. I peccati di egoismo - si continua a leggere - si possono perdonare perché altrimenti si smorzerebbe il suo fiuto del gol. Per quanto riguarda la famiglia, invece, il "Cholito" può godersi l'affetto della mamma Carolina, a Firenze da qualche giorno per aiutarlo a sistemare la nuova casa, e può contare anche sulla benedizione arrivata dal padre in occasione di Real Madrid-Fiorentina, quando Diego ha appoggiato la scelta di Giovanni di trasferirsi a Firenze e alla Fiorentina.

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