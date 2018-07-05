Simeone: "Grazie a tutti per gli auguri, sono molto contento qui a Firenze"

Nel giorno del suo compleanno, Giovanni Simeone si è divertito con i compagni di squadra nell'allenamento a porte aperte al Franchi oggi pomeriggio e ho ricevuto tanti auguri dai suoi tifosi. Anche pe...

Nel giorno del suo compleanno, Giovanni Simeone si è divertito con i compagni di squadra nell'allenamento a porte aperte al Franchi oggi pomeriggio e ho ricevuto tanti auguri dai suoi tifosi. Anche per questo l'attaccante della Fiorentina ha voluto condividere un videonel quale ringrazia tutti i tifosi per gli auguri ricevuti. "Grazie a tutti per gli auguri e per i messaggi. Sono tanto contento qui e vi mando un grande bacio, di cuore. Ciao!" il messaggio condiviso dal Cholito.