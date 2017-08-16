Simeone: "Fiorentina la mia prima scelta, darò tutto. Spero di allenarmi già domani, Corvino mi ha detto..."

Il Cholito Simeone ha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore viola: “Sono felice di essere qua, ora mi sottoporrò alle visite mediche e spero di potermi allenare già da domani. Cosa mi aspetto...

Il Cholito Simeone ha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore viola: “Sono felice di essere qua, ora mi sottoporrò alle visite mediche e spero di potermi allenare già da domani. Cosa mi aspetto da questa avventura? Il meglio, so che dovrò dare tutto, è una bellissima opportunità. Mi metto a disposizione di tutti, oggi sono felice. Corvino? Mi ha detto che è felice anche lui, molto. Lo erano anche tutti quelli che mi hanno accompagnato. Un saluto ai tifosi viola".