Simeone è arrivato a Firenze, si trova al centro sportivo. Al Genoa 15 milioni più 3 di bonus
In arrivo l'ufficialità per Giovanni Simeone, il centravanti argentino è arrivato al centro sportivo della Fiorentina. Poi le visite mediche
A cura di Redazione Labaroviola
16 agosto 2017 19:54
Giovanni Simeone può virtualmente considerarsi un nuovo giocatore della Fiorentina. In attesa dell’annuncio che non tarderà ad arrivare, il Cholito ha raggiunto da pochi minuti il centro sportivo viola, il primo step verso i passaggi formali a partire dalle visite. Operazione definita da tempo sulla base di 15 milioni più 3 di bonus nelle casse del Genoa, con automatico via libera per Kalinic direzione Milan.
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