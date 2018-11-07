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Simeone, digiuno da 623 minuti, anno scorso fu ancora peggio. A Genova arrivò a 795 minuti

Per quanto riguarda Simeone, come riporta il Corriere dello Sport, 893 minuti fin qui, e due gol. I minuti di digiuno dal gol del cholito sono arrivati a 623. L’ultimo gol lo ha fatto a Genova contro...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 novembre 2018 17:19
Simeone, digiuno da 623 minuti, anno scorso fu ancora peggio. A Genova arrivò a 795 minuti - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
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Per quanto riguarda Simeone, come riporta il Corriere dello Sport, 893 minuti fin qui, e due gol. I minuti di digiuno dal gol del cholito sono arrivati a 623. L’ultimo gol lo ha fatto a Genova contro la Sampdoria. La scorsa stagione, sempre con la maglia della Fiorentina, il periodo senza reti arrivò addirittura a 633 minuti, e ancora prima con la casacca del Genoa arrivò a 795 minuti.

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