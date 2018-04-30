Simeone arrivano i complimenti di Bati: "Grande Giò, bel regalo a papà"
Questo il tweet del re leone che celebra la grande prestazione del connazionale Simeone, che ha fatto anche un grande regalo a papà Diego per il suo compleanno:Triple regalo de cumpleaños para papá, t...
A cura di Redazione Labaroviola
30 aprile 2018 09:56
Questo il tweet del re leone che celebra la grande prestazione del connazionale Simeone, che ha fatto anche un grande regalo a papà Diego per il suo compleanno:
Triple regalo de cumpleaños para papá, tambien festeja la familia Viola y la #Juventus . Te felicito Gio !!! ️️️@simeonegiovanni #ForzaViola #Simeone@Simeone @acffiorentina pic.twitter.com/fOP5gclOR4
— Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) 29 aprile 2018