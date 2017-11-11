Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid e papà di Giovanni, in visita al centro sportivo della Fiorentina

Momento di pausa per le nazionali e così che al centro sportivo della Fiorentina c'è stata una gradita sorpresa. Infatti questa mattina si è presentato ai campini il tecnico dell'Atletico Madrid Pablo...

Momento di pausa per le nazionali e così che al centro sportivo della Fiorentina c'è stata una gradita sorpresa. Infatti questa mattina si è presentato ai campini il tecnico dell'Atletico Madrid Pablo Simeone, nonchè papà di Giovanni Simeone, attaccante della Fiorentina. Saponara, tra gli altri, ha voluto immortalare il momento con una foto con il tecnico argentino.