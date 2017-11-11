Labaro Viola

Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid e papà di Giovanni, in visita al centro sportivo della Fiorentina

Momento di pausa per le nazionali e così che al centro sportivo della Fiorentina c'è stata una gradita sorpresa. Infatti questa mattina si è presentato ai campini il tecnico dell'Atletico Madrid Pablo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 novembre 2017 12:57
Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid e papà di Giovanni, in visita al centro sportivo della Fiorentina -
News
Fiorentina
Saponara
Simeone
Condividi

Momento di pausa per le nazionali e così che al centro sportivo della Fiorentina c'è stata una gradita sorpresa. Infatti questa mattina si è presentato ai campini il tecnico dell'Atletico Madrid Pablo Simeone, nonchè papà di Giovanni Simeone, attaccante della Fiorentina. Saponara, tra gli altri, ha voluto immortalare il momento con una foto con il tecnico argentino.

Saponara con Simeone al centro sportivo della Fiorentina

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok