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Simeone: "Emozioni, brividi, lacrime l'abbraccio di uno stadio intero a una persona speciale."

Simeone su instagram:" Emozioni...brividi...lacrime...l'abbraccio di uno stadio intero a una persona speciale. Sono sicuro che anche oggi da lassù hai lottato insieme a noi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 marzo 2018 19:41
Simeone: "Emozioni, brividi, lacrime l'abbraccio di uno stadio intero a una persona speciale." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Simeone su instagram:" Emozioni...brividi...lacrime...l'abbraccio di uno stadio intero a una persona speciale. Sono sicuro che anche oggi da lassù hai lottato insieme a noi...#DA13 #Capitano @acffiorentina
Emociones..lágrimas.. el abrazo de todo el estadio a una persona especial. Estoy seguro que hoy desde allá arriba luchaste junto a nosotros.. #DA13 #Capitano@acffiorentina"

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