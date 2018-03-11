Simeone: "Emozioni, brividi, lacrime l'abbraccio di uno stadio intero a una persona speciale."
Simeone su instagram:" Emozioni...brividi...lacrime...l'abbraccio di uno stadio intero a una persona speciale. Sono sicuro che anche oggi da lassù hai lottato insieme a noi...
A cura di Redazione Labaroviola
11 marzo 2018 19:41
Simeone su instagram:" Emozioni...brividi...lacrime...l'abbraccio di uno stadio intero a una persona speciale. Sono sicuro che anche oggi da lassù hai lottato insieme a noi...#DA13 #Capitano @acffiorentina
Emociones..lágrimas.. el abrazo de todo el estadio a una persona especial. Estoy seguro que hoy desde allá arriba luchaste junto a nosotros.. #DA13 #Capitano@acffiorentina"