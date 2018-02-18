Simeone: "Dobbiamo imparare a giocare per 95 minuti, senza mollare mai. Contro la Juve..."

El Cholito Giovanni Simeone ha parlato ai microfoni di Sky sport prima del match contro l'Atalanta:"Noi siamo pronti per tutto quello che accade, dobbiamo affrontare le sconfitte come quella con la Ju...

El Cholito Giovanni Simeone ha parlato ai microfoni di Sky sport prima del match contro l'Atalanta:"Noi siamo pronti per tutto quello che accade, dobbiamo affrontare le sconfitte come quella con la Juventus. Abbiamo avuto un bell’atteggiamento e non dobbiamo mollare. Dobbiamo imparare a giocare per 95’", le parole del centravanti argentino.