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Simeone: "Dobbiamo imparare a giocare per 95 minuti, senza mollare mai. Contro la Juve..."

El Cholito Giovanni Simeone ha parlato ai microfoni di Sky sport prima del match contro l'Atalanta:"Noi siamo pronti per tutto quello che accade, dobbiamo affrontare le sconfitte come quella con la Ju...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 febbraio 2018 18:13
Simeone: "Dobbiamo imparare a giocare per 95 minuti, senza mollare mai. Contro la Juve..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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El Cholito Giovanni Simeone ha parlato ai microfoni di Sky sport prima del match contro l'Atalanta:"Noi siamo pronti per tutto quello che accade, dobbiamo affrontare le sconfitte come quella con la Juventus. Abbiamo avuto un bell’atteggiamento e non dobbiamo mollare. Dobbiamo imparare a giocare per 95’", le parole del centravanti argentino.

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