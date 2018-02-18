Simeone: "Dobbiamo imparare a giocare per 95 minuti, senza mollare mai. Contro la Juve..."
El Cholito Giovanni Simeone ha parlato ai microfoni di Sky sport prima del match contro l'Atalanta:"Noi siamo pronti per tutto quello che accade, dobbiamo affrontare le sconfitte come quella con la Ju...
A cura di Redazione Labaroviola
18 febbraio 2018 18:13
El Cholito Giovanni Simeone ha parlato ai microfoni di Sky sport prima del match contro l'Atalanta:"Noi siamo pronti per tutto quello che accade, dobbiamo affrontare le sconfitte come quella con la Juventus. Abbiamo avuto un bell’atteggiamento e non dobbiamo mollare. Dobbiamo imparare a giocare per 95’", le parole del centravanti argentino.