"In linea con gli anni migliori": sicuro, Pantaleo? Con Montella...

"Siamo in linea con i punti degli anni in cui la Fiorentina ha fatto benissimo": così Pantaleo Corvino, al termine del match di oggi, pareggiato a Sassuolo. La Fiorentina, alle 35esima giornata, ha to...

"Siamo in linea con i punti degli anni in cui la Fiorentina ha fatto benissimo": così Pantaleo Corvino, al termine del match di oggi, pareggiato a Sassuolo. La Fiorentina, alle 35esima giornata, ha totalizzato 56 punti. Tenendo come riferimento sempre questo momento della stagione, l'anno scorso (2015/16) i punti erano 59, sempre con Sousa. Nella stagione 2014/15, invece, Montella aveva portato a casa anche meno, con 55 punti. Fino a qui, tutto bene. Però, se consideriamo le stagioni 2012/2013 e 2013/14, sempre sotto la guida di Montella, i punti in 35 gare furono 61 in entrambi i casi, con il piazzamento al quarto posto finale.

Ora, un distacco di 5 punti a 3 giornate dalla fine, diciamocelo, non è poco. E, giusto per amore di verità, non è in linea con gli anni in cui la Fiorentina ha fatto benissimo. Non sembra proprio, ma la matematica ci viene in soccorso, che la Fiorentina possa arrivare quarta, come avvenne allora. Per cui, nasce spontanea una domanda: Pantaleo, sei sicuro?