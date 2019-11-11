Labaro Viola

"Siamo arrabbiati per gli schiaffi di ieri, siamo tutti responsabili. Non vogliamo alibi"

Questo il post su Instagram pubblicato dal tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella all'indomani della brutta sconfitta rimediata a Cagliari. Queste le parole dell'allenatore viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 novembre 2019 17:52
"Siamo arrabbiati per gli schiaffi di ieri, siamo tutti responsabili. Non vogliamo alibi" -
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Questo il post su Instagram pubblicato dal tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella all'indomani della brutta sconfitta rimediata a Cagliari. Queste le parole dell'allenatore viola

"Siamo arrabbiati per gli schiaffi di ieri, siamo tutti responsabili. Non vogliamo alibi"

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