"Siamo arrabbiati per gli schiaffi di ieri, siamo tutti responsabili. Non vogliamo alibi"
Questo il post su Instagram pubblicato dal tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella all'indomani della brutta sconfitta rimediata a Cagliari. Queste le parole dell'allenatore viola
A cura di Redazione Labaroviola
11 novembre 2019 17:52
Questo il post su Instagram pubblicato dal tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella all'indomani della brutta sconfitta rimediata a Cagliari. Queste le parole dell'allenatore viola