Sì parla già del rinnovo con maxi clausola per Bernardeschi. Obiettivo diventare leader della Fiorentina

Ieri è andato in scena l'incontro tra il procuratore di Bernardeschi e la società viola. Intanto per il presente e il futuro c'è un obiettivo ben preciso...

La Gazzetta dello Sport ha parlato di Bernardeschi, parlando del presente e del futuro. Questo l'articolo della rosea:

In questa stagione Federico Bernardeschi è già arrivato a 8 reti realizzate. Adesso è pronto per il quarto stadio. Diventare leader e trascinare il resto della squadra. Anche oggi Berna proverà a dare il massimo per ottenere una vittoria di prestigio. Poi, approfittando delle vacanze, andrà qualche giorno in montagna con la fidanzata Veronica. Ieri invece, dalle parti della sede viola si è visto il suo procuratore, Giuseppe Bozzo. Ufficialmente per fare gli auguri, in realtà difficile che non si sia discusso anche di altro. Magari iniziando a parlare di un possibile rinnovo vista la scadenza (2019) e l’ingaggio ancora piuttosto basso (circa un milione). E chissà, inserendo una clausola rescissoria alta seguendo la strada presa anche per Kalinic. Se ne riparlerà nel 2017. Stasera conta solo vincere. E possibilmente segnare. Magari.