Labaro Viola

Si continua col 3-5-2? A pagarne le spese sarebbe uno tra Chiesa e Ribery

Come scrive Repubblica, il modulo visto contro la Juventus non prevedeva una prima punta. Adesso però con Pedro nel caso Montella decidesse di riprovarci, a stare fuori sarebbe uno tra Chiesa e Ribery...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 settembre 2019 12:42
Si continua col 3-5-2? A pagarne le spese sarebbe uno tra Chiesa e Ribery - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Montella
Chiesa
Ribery
Condividi

Come scrive Repubblica, il modulo visto contro la Juventus non prevedeva una prima punta. Adesso però con Pedro nel caso Montella decidesse di riprovarci, a stare fuori sarebbe uno tra Chiesa e Ribery. Ecco allora che il modulo ideale per l'attacco resterebbe il 4-3-3 con Pedro riferimento centrale, Chiesa e Ribery sulle due fasce.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok