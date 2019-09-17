Si continua col 3-5-2? A pagarne le spese sarebbe uno tra Chiesa e Ribery

Come scrive Repubblica, il modulo visto contro la Juventus non prevedeva una prima punta. Adesso però con Pedro nel caso Montella decidesse di riprovarci, a stare fuori sarebbe uno tra Chiesa e Ribery...

Come scrive Repubblica, il modulo visto contro la Juventus non prevedeva una prima punta. Adesso però con Pedro nel caso Montella decidesse di riprovarci, a stare fuori sarebbe uno tra Chiesa e Ribery. Ecco allora che il modulo ideale per l'attacco resterebbe il 4-3-3 con Pedro riferimento centrale, Chiesa e Ribery sulle due fasce.