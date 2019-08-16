Si complica lo scambio Biraghi-Dalbert. Firenze destinazione non gradita. Si lavora su un'altra formula
Secondo quanto scrive FcInternews.it per la fascia sinistra l'Inter vuole Cristiano Biraghi, questo apre quindi alla cessione di Dalbert. L'obiettivo della squadra nerazzurra è rimpolpare la lista UEF...
Secondo quanto scrive FcInternews.it per la fascia sinistra l'Inter vuole Cristiano Biraghi, questo apre quindi alla cessione di Dalbert. L'obiettivo della squadra nerazzurra è rimpolpare la lista UEFA con un giocatore cresciuto nel proprio vivaio. Lo scambio con il brasiliano non è però così scontato perchè Dalbert vorrebbe tornare alla sua ex squadra, il Nizza. L'esterno infatti non gradisce la destinazione viola anche perchè difficilmente gli sarebbe offerto un ingaggio superiore ai 2 milioni. Per prendere Biraghi l'Inter dovrà quindi trovare un'altra formula/contropartita.