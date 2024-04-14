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Sfida tra Fiorentina e Bologna per Palladino? Parolo, Matri e Berhami prevedono uno "scontro"

Quale sarà il futuro del tecnico del Monza? Nel salotto di DAZN le opinioni sono contrastanti, e ritorna il derby dell'appennino...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 aprile 2024 12:32
Sfida tra Fiorentina e Bologna per Palladino? Parolo, Matri e Berhami prevedono uno "scontro" -
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Durante il salotto del sabato sera di DAZN "Tutti bravi dal divano", gli ospiti presenti in studio hanno provato a prevedere il futuro di Raffele Palladino, possibile prossimo allenatore della Fiorentina.

Parolo: ”Probabilità 50 e 50 tra Fiorentina e Bologna se Thiago andasse via.”

Matri: ”A Bologna non ci andrebbe per me, giocare la Champions non ti permette di affrontare anche il campionato al top e lui sappiamo che ci tiene”.

Behrami: ”Il Bologna ha un progetto di crescita e sta diventando una grande realtà in una nuova dimensione, in stile Atalanta. Fossi in Palladino io ci andrei subito”.

CORRIERE FIORENTINO SVELA: “GUDMUNDSSON ERA IL SOGNO DI ITALIANO, C’È ANCHE QUESTA VICENDA DIETRO L’ADDIO DEL MISTER”

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-svela-gudmundsson-era-il-sogno-di-italiano-ce-anche-questa-vicenda-dietro-laddio-del-mister/248916/

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