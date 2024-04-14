Sfida tra Fiorentina e Bologna per Palladino? Parolo, Matri e Berhami prevedono uno "scontro"

Quale sarà il futuro del tecnico del Monza? Nel salotto di DAZN le opinioni sono contrastanti, e ritorna il derby dell'appennino...

A cura di Redazione Labaroviola 14 aprile 2024 12:32

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