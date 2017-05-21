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Serie A: Juve campione, Milan in Europa, si salva il Genoa

Giungono tre verdetti dalla penultima di serie A: la Juventus è campion d'Italia per la sesta volta consecutiva, grazie al 3-0 rifilato al Crotone. Finisce anche la corsa all'Europa League: il sesto p...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 maggio 2017 17:03
Serie A: Juve campione, Milan in Europa, si salva il Genoa -
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Giungono tre verdetti dalla penultima di serie A: la Juventus è campion d'Italia per la sesta volta consecutiva, grazie al 3-0 rifilato al Crotone. Finisce anche la corsa all'Europa League: il sesto posto se lo aggiudica il Milan, che batte 3-0 il Bologna. Si tira fuori dalla lotta salvezza, invece, il Genoa: 2-1 al Torino a Marassi. Bisognerà attendere l'ultimo turno per capire se in B scenderà l'Empoli o il Crotone.

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