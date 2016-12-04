Serie A: derby con rissa alla Roma, Milan a fatica. Cadono Toro ed Empoli...

Dopo le vittorie di Napoli e Juve negli anticipi, oggi si giocano le altre gare (meno i due posticipi del lunedì). Nel derby di Roma Strootman e Nainggolan firmano le reti del successo sulla Lazio (0...

Dopo le vittorie di Napoli e Juve negli anticipi, oggi si giocano le altre gare (meno i due posticipi del lunedì). Nel derby di Roma Strootman e Nainggolan firmano le reti del successo sulla Lazio (0-2), mentre il Milan batte a fatica il Crotone a San Siro (2-1) ed il Toro cade con al Samp (2-0). Tris per il Sassuolo che asfalta l'Empoli (3-0), mentre Pescara e Cagliari pareggiano (1-1). La classifica momentanea vede la Fiorentina al decimo posto in campionato, esattamente a metà del guado, ma con due gare in meno.