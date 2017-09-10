Serie A, al Bologna non basta un bel primo tempo: il Napoli dilaga nella ripresa (0-3)
Non basta un bel primo tempo al Bologna: al Dall'Ara finisce 0-3 per il Napoli di Maurizio Sarri. I partenopei la sbloccano nella ripresa, grazie alla rete di Callejon; poi ecco il raddoppio di Merten...
A cura di Redazione Labaroviola
10 settembre 2017 23:11
Non basta un bel primo tempo al Bologna: al Dall'Ara finisce 0-3 per il Napoli di Maurizio Sarri. I partenopei la sbloccano nella ripresa, grazie alla rete di Callejon; poi ecco il raddoppio di Mertens ed il sigillo finale di Zielinski. Azzurri a quota 9 in campionato.