Serie A: vince il Napoli, cade ancora l'Inter. Genoa in extremis sul Benevento, pari Spal-Toro

Finali delle altre gare di Serie A, in attesa di Milan-Atalanta (alle 18) e di Juventus-Roma (alle 20,30). Il Napoli la spunta contro la Samp dopo un match tirato (viola a meno uno dai blucerchiati),...

Finali delle altre gare di Serie A, in attesa di Milan-Atalanta (alle 18) e di Juventus-Roma (alle 20,30). Il Napoli la spunta contro la Samp dopo un match tirato (viola a meno uno dai blucerchiati), l'Inter cade a Sassuolo confermando il momento no, la Spal ferma il Toro, l'Udinese si sbarazza del Verona con un tris e il Genoa ha la meglio sul Benevento all'ultimo respiro, con un rigore di Lapadula al 92'.

Genoa-Benevento 1-0

Napoli-Sampdoria 3-2

Sassuolo-Inter 1-0

Spal-Torino 2-2

Udinese-Verona 3-0