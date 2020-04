Non ci sono solo diversi calciatori della Fiorentina che aspettano il rinnovo, fra le opzioni che il club viola potrà esercitare c’è anche quella relativa al rinnovo di contratto di Daniele Pradè, ds viola che dovrà programmare la prossima stagione, i tempi comunque sono incerti, non si sa come si svolgerà il mercato. Lo riporta La Nazione.