CorSport, Serie A, manca l’accordo per l’ingresso dei nuovi fondi: Fiorentina perplessa

L’ingresso ufficiale nel mondo del calcio italiano del consorzio del fondi Cvc-Advent-Csi oggi non ci sarà. A meno di una sorpresa, l’assemblea dei club della Serie A non darà il via libera al “term sheet” sul quale la commissione della Lega, i rappresentanti dei fondi e gli advisor ha lavorato da settimane.

Ieri sera erano tanti i club perplessi sul chiudere immediatamente. Anche perchè il voto di oggi sarà palese, non “protetto” dal segreto dell’urna. E siccome il passo è considerato storico, l’idea/sogno sarebbe quella di arrivare a una delibera all’unanimità come successo sul tema nelle assemblee precedenti. Tra coloro che non gradiscono l’accordo attuale pare ci siano De Laurentiis e Lotito, ma perplessità le avrebbero anche Atalanta, Verona, Udinese e Fiorentina, e pure Juventus e Inter non avrebbero fretta. Lo riporta il Corriere dello Sport.

