Secondo La Gazzetta dello Sport compare il nuovo piano alternativo: recuperare le partite non disputate questo fine settimana e lunedì 9 marzo. E sì perchè il testo del nuovo decreto del governo non lascia speranze: fino all’8 marzo le porte non si potranno aprire negli stadi lombardi, veneti ed emiliano-romagnoli. Non solo, resterà anche il divieto di trasferta organizzata dei tifosi residenti nelle stesse regioni e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona. Oltre a Juve-Inter, dovrebbero essere giocate lunedì anche Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia, mentre si potrebbero recuperare sabato o domenica Samp-Verona e Udinese-Fiorentina. Quindi il campionato slitterebbe di una giornata, aggiungendo un turno infrasettimanale proprio il 13 maggio.