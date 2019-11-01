Serata indimenticabile quella di Reggio Emilia per Venuti, 1° assist in viola e dedica al piccolo Tommy

Come scrive La Nazione, Lorenzo Venuti aspettava da molto tempo una serata così, il terzino gioca nella Fiorentina da quando ha 9 anni. Il papà e la mamma sono operai e sapendo che Lollo è un ariete s...

Come scrive La Nazione, Lorenzo Venuti aspettava da molto tempo una serata così, il terzino gioca nella Fiorentina da quando ha 9 anni. Il papà e la mamma sono operai e sapendo che Lollo è un ariete sapevano che prima o poi si sarebbe tolto delle belle soddisfazioni. Il terzino viola è un jolly per Montella, una notte indimenticabile per lui quella della sfida contro il Sassuolo dove ha realizzato il primo assist in maglia viola. Il ragazzo ha recentemente rinnovato il contratto fino al 2024. Un ragazzo semplice che ha superato tante difficili prove il quale ha deciso di dedicare al piccolo Tommy, figlio del suo amico Niccolò questo primo assist. Domenica lo attende una nuova sfida contro il Parma.