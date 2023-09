Sentite Sottil: “Se rigiochiamo 10 volte con la Fiorentina, vinciamo quasi sempre”

Alla vigilia di Napoli-Udinese, in programma domani sera allo stadio Maradona, il tecnico bianconero, Andrea Sottil è tornato a parlare in conferenza stampa della sconfitta per 2-0 contro la Fiorentina: “Rigiocare subito fa bene, aiuta a non pensare troppo a domenica per buttarci subito sul presente che è il Napoli. Sappiamo di avere fatto un’ottima prestazione con la Fiorentina ma anche che i punti non sono arrivati, la strada però è questa. Ci sono stati dei piccoli errori nei quali la Fiorentina è stata brava a punirci, è stata brava a colpire. Dobbiamo concretizzare la mole di tiri che costruiamo, 75 tiri in cinque gare sono tanti. Se rigiochiamo 10 volte quella partita con la Fiorentina, la vinciamo in quasi tutte perchè non può sempre esserci la grande parata o l’errore”.