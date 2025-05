Sentite Radio Bruno: “La Fiorentina pensa a Pioli. No ai profili di De Rossi e Sarri”

Radio Bruno questo pomeriggio ha voluto fare chiarezza sulla situazione allenatore in casa Fiorentina e come spesso capita in queste ore, si stanno facendo tanti nomi per il dopo Palladino. Il nome più caldo, come riferisce l’emittente radiofonica, è Stefano Pioli, che conosce molto bene la piazza di Firenze e che risulterebbe un profilo esperto, senza apportare grossi stravolgimenti alla rosa gigliata. Questa ipotesi è molto forte, tuttavia Pioli è legato alla formazione saudita del Al-Nassr con un contratto da 10 milioni di euro fino al 30 giugno 2027.

Gli altri nomi forti sono Baroni e Tudor, attualmente tecnico della Juventus, dove però in queste ore, è in atto una vera e propria rivoluzione societaria. A Firenze tutti vogliono Maurizio Sarri, ma ad ora la possibilità di vedere il tecnico toscano sono praticamente impossibili. Non sarà preso in considerazione il profilo di Daniele De Rossi.