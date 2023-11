Sentite Polverosi: “Se fossi in Italiano e il campionato finisse oggi, lascerei la Fiorentina”

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, il giornalista del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi, ha parlato di Vincenzo Italiano: “Se fossi in lui e il campionato finisse oggi, me ne andrei dalla Fiorentina. Stanti così le cose, il ciclo sarebbe finito. Se invece l’obiettivo è la Champions, se ne può palare… Ma non credo. Servirebbe un investimento massiccio sul mercato, qualcosa di mai visto a Firenze. Detto in totale onestà, il tecnico potrebbe fare un passo in avanti altrove, e se fossi la Fiorentina starei attenta a questa eventualità in quanto non è semplice voltare pagina”.