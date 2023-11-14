Milenkovic: "Non potevo tradire l'amore dei tifosi della Fiorentina. Abbiamo anche un grande allenatore"

Nikola Milenkovic ha parlato in una lunga intervista, il difensore della Fiorentina racconta anche dei suoi inizi con Stefano Pioli

Nikola Milenkovic ha rilasciato una lunga intervista a Mozzart Sport, media serbo, queste le sue parole

Cosa significa tattica nel calcio italiano per un difensore? Aleksandar Kolarov ha recentemente affermato di non aver imparato nulla dagli allenatori serbi e di aver capito il calcio solo quando è venuto in Italia.

"Significa molto. Kolarov era un po' duro nel suo linguaggio. Ma beh, è ​​Kolarov. Sicuramente la Serbia ha allenatori di talento, e mi riferisco alle scuole Partizan, Zvezdina, Vojvodina... Per non elencare tutto adesso. Queste sono scuole eccellenti che hanno prodotto molti giocatori nelle “leghe dei cinque”. Certo, ho imparato molto di più in Italia che in Serbia perché anche il livello del calcio è molto più alto. Ma alcune cose in Serbia mi hanno fatto da base per quello che mi aspettava in Italia".

Cosa ti aspettava lì?

"Sono arrivato molto giovane, ho avuto un periodo di adattamento ed è stato difficile per me. Ho incontrato il tecnico Stefano Pioli, al quale sono molto grato e devoto. Tra l'altro lavora benissimo con i giovani, dà ottimi consigli psicologici, è bravissimo nel lavoro individuale... Parla con i giovani. Semplicemente, un grande allenatore. Ovviamente è bravissimo anche in campo e come gioca con la squadra. Quando sono arrivato alla Fiorentina la tattica era 'nel metro'. Sono appena arrivato dalla Serbia e stiamo facendo un allenamento tattico. Pioli mi indica dove devo stare e mi muovo, e lui dice 'un po' di più, un po' di più'. Mi muovo e quasi gli dico “sono qui amico!” e lui continua a dire “ancora per un po'”. Voglio dire, per quanto tempo ancora?! E così letteralmente in dieci centimetri. Guardano mezzo metro. E poi, col tempo, ho capito quanto sia importante per loro quella tattica. Soprattutto in difesa. Quella disciplina tattica è di grande importanza".

Immagino che impari molto?

"Per un gran numero di giocatori che riescono ad arrivare al campionato italiano, significa molto più avanti nella loro carriera. Quella tattica rimane per tutta la vita. Ecco, avete visto la Juventus contro di noi. Quando ha segnato, tutti sono tornati indietro. E hanno giocato bene e non hanno subito gol in sei partite. È difficile sfondare allora. Quando la squadra difende in modo disciplinato, quando sa cosa fare, dove e chi si trova in quale minuto, allora è molto difficile per l'avversario. Ecco perché la tattica gioca un ruolo molto, molto importante nel calcio italiano".

Ho sentito alla radio che il calcio era l'argomento di cui tutti parlavano. E tutti capiscono la tattica, i dettagli... Ricorda i serbi e il basket, di cui "sanno tutto".

"Ci sono molti spettacoli e analisi nei media. Dopo le partite viene subito spiegato nel dettaglio come era impostata la difesa, chi ha sbagliato dove, cosa si poteva fare... Semplicemente hanno il calcio nel sangue. A loro piace analizzare quelle situazioni e dare grande importanza al calcio".

Forse per la tradizione dei grandi difensori?

“Avevano grandi difensori. Di Maldini, Nesta, Kanavar... Per non parlare di adesso. L'attenzione che viene data alla difesa in Italia, non credo che venga data in nessun campionato al mondo. In alcuni campionati si gioca un calcio molto più aperto che in Italia, ma quella tattica rimarrà per sempre".

Chi è stato il giocatore più difficile da difendere in Serie A in tutti questi anni?

"Lautaro"

Perché lui? Cosa c'è di così speciale in lui?

"Può segnare da qualsiasi posizione. Non puoi lasciarlo a un metro. Se decidi di prenderlo da parte, lo darà. Ha quelle gambe esplosive come se contenessero della dinamite. È forte, agile, vede il gol ad ogni tiro e può segnare... È molto imprevedibile da difendere. Hai un giocatore che sai dribblare, sai cosa può fare in quale momento. Lui non è così ed è questo che lo rende un giocatore di altissimo livello. Molto difficile da proteggere”.

Ibra si offenderà se leggerà questo?

"Lui è una storia speciale, ma non ho nemmeno giocato tante partite contro di lui. Solo due partite quando è entrato e non ho passato molti minuti a duellare con lui. Dalla tua parte Lautaro per me è più difficile perché ci siamo affrontati più di una volta. Ci ha anche regalato tanti gol".

Pensi che la Serie A a volte venga sottovalutata? Abbiamo l'esempio del portiere Vicario del Tottenham, che all'improvviso divenne una sorpresa, e in Italia è stato per lungo tempo uno dei migliori del campionato...

"Ci sono altri giocatori così in campionato. Vicario è stato un portiere davvero fantastico all'Empoli, ha fatto delle parate pazzesche. Da questo punto di vista penso che la Serie A sia sottovalutata. E la scorsa stagione ha avuto tre finaliste nelle Coppe dei Campioni. Ok, li abbiamo persi tutti e tre, ma è un grosso problema. Ci sono tanti buoni giocatori in Italia che non hanno lo spazio mediatico che avrebbero se giocassero in Premier League".

Da quando sei arrivato in Italia hai ricoperto ruoli specifici dal punto di vista tattico. Hai giocato con tre dietro e quattro. Eri anche quello di destra che a volte fa il fermo, a volte il difensore.

"A Pioli giocavo quel tipo di terzino destro. Ne sono persino risentito perché posso dire liberamente che come terzino destro sono limitato in relazione a quello che posso fornire come stopper. Ma mi ha messo come terzino e ho segnato due gol nelle prime cinque partite. E poi non puoi dirgli niente e devi fare la guardia. Ma è stata anche una nuova esperienza in cui ho imparato alcune cose nuove. Avevo Chiesa davanti a me che giocava sulla fascia destra lungo l'esterno e Pioli lo ha abbinato in modo che io fossi il terzino che avanzava poco e Chiesa aveva la libertà di qualche volta non rientrare. Ho giocato terzino, stopper a tre, a quattro dietro e ho imparato molto. Quando passi qualche stagione in Italia puoi giocare qualunque cosa ti dicano, visto quanto sei allenato. Adesso niente mi è estraneo. Mi sono abituato a ogni posizione. Nella Fiorentina giochiamo a quattro difensori, in Nazionale a tre, e non ho problemi con nessun modulo".

Cosa preferisci? Tre o quattro? Cosa è più facile e cosa è più difficile?

"Mi sento a mio agio in entrambe le situazioni. È solo che i requisiti del gioco sono diversi. Con tre dietro si corre di meno, con quattro si corre di più e ci si muove più in linea. Con tre hai meno movimento perché quando i difensori cadono allora siete in cinque e uno in più in difesa. Non scelgo nessuna delle due formazioni ed entrambe mi vanno bene".

In Nazionale giochi con altri due stopper e spesso era la difesa ad essere criticata. Perché?

"Preferiamo quel bel calcio con un gol in più, con un passaggio, dominio nel possesso di palla... Questo viene enfatizzato ed è così che vogliamo giocare. D’altronde a noi in Italia ci viene detto che la difesa comincia dagli attaccanti. E lo dico con l'intenzione di incolpare uno dei nostri attaccanti, ma tutta la squadra dovrebbe giocare in difesa collettiva. Se lavoriamo tutti insieme, per noi difensori sarà molto più facile. L'avversario poi non ha palle così pulite al tiro. Se il pressing è buono per noi in difesa è più facile difendere. Naturalmente la difesa dovrebbe assumersi la responsabilità dei gol subiti. Non devono verificarsi cali di concentrazione ed errori. Noi della difesa non ci sottraiamo alla responsabilità dei gol subiti. Come partecipiamo tutti insieme all'attacco, così dobbiamo farlo anche alla difesa".

Tadić, ad esempio, ha avuto situazioni contro il Montenegro in cui è corso fuori per pressare, ma gli altri non lo hanno seguito molto bene.

"Sì, gli piace quello stile offensivo e il pressing. Ma a volte dipende dal tipo di avversario. Contro il Montenegro siamo andati "due contro tre" perché loro hanno giocato a tre in difesa e hanno trovato quel giocatore libero. È tutto connesso. Tadic con questo alle spalle, questo con quello della difesa. Se si rompe da qualche parte l'avversario è pronto a trovare un giocatore libero".

Nel club ci si occupa di tattica e formazione di squadra ogni giorno, mentre in Nazionale ci si riunisce una volta ogni pochi mesi. Quanto ti manca quell'armonia e quel tempo insieme?

"Non abbiamo molto tempo per lavorare su queste cose a differenza dei club. Non importa quanto analizziamo e ci alleniamo in Nazionale, abbiamo ancora due o tre allenamenti prima della partita. Alcuni vengono dalle partite del club, fanno recupero, il giorno dopo è un allenamento più facile, poi il giorno prima della partita... Difficilmente troviamo il tempo per fare queste cose. Non importa quanto facciamo analisi video, per studiare dove abbiamo sbagliato, cosa avremmo potuto fare meglio, quel lavoro sul campo ti dà molto di più. Lo stiamo facendo e faremo del nostro meglio per apparire molto meglio di quanto abbiamo fatto in qualifica. Ed è questo che mi rende felice. C'è sempre margine di miglioramento in difesa. Prendiamo tanti gol, cosa che non dovrebbe accaderci. Diamo molto ma riceviamo anche molto. Dobbiamo cambiare questo equilibrio”.

Stavo parlando con alcuni fan per strada intorno a te. E apprezzano davvero che tu non sia andato quando potevi, e soprattutto che non sei andato per niente. E hai avuto situazioni...

"Ci sono state situazioni in cui ero lì un anno fino alla fine del contratto, ma non potevo fare questo alla Fiorentina come società e ai tifosi che mi hanno dato tutto. Sono davvero grato a tutti loro. Quando sono arrivato qui, fino ad oggi, mi hanno mostrato amore ad ogni passo. Qui sono maturato come persona e come giocatore. Ho già detto alla firma del contratto che ho firmato perché volevo. Credo nell’ambizione del club e di questa amministrazione di fare qualcosa di grande. A partire dal Viola Park, dove sono stati investiti davvero tanti soldi, passando per la squadra, fino ad un grande allenatore che propaga uno stile di calcio offensivo e moderno. Sono davvero felice di aver fatto un passo del genere”.

Onestamente, quando vedo che razza di città è questa, è difficile lasciare andare la vita qui... non mi sorprende che tu non cambi.

"La vita a Firenze è davvero meravigliosa. L’Italia mi ha cambiato soprattutto come persona. Per quanto riguarda la cultura e lo stile di vita. Firenze come città e la Toscana come regione sono tra le più belle d'Europa. Letteralmente ogni angolo di Firenze è segnato dalla storia. Si sente ad ogni passo. Essere qui per sette anni è un grande privilegio della vita. Godendo! A partire dalla storia, passando per il cibo, il clima, lo stile di vita, fino al calcio. Tutto mi va bene. L’Italia è uno dei paesi migliori al mondo”.

Quanto tempo ha a disposizione un calciatore professionista per visitare specificamente alcuni musei, gallerie e luoghi storici della città?

"Se ti alleni al mattino, rimani un po' più a lungo con qualche lavoro individuale sul campo o in palestra. Lavori su te stesso. Ho creato tutte le condizioni per il recupero a casa e ho dedicato molto tempo a quel recupero. Semplicemente, nel calcio di oggi, il recupero è importante quanto il lavoro. Trascorro molto tempo a riprendermi da casa. Ho dell'attrezzatura personale che ho preso e su cui ho investito per potermi recuperare il più velocemente possibile. Ma nonostante tutti gli obblighi, c'è tempo. Chi vuole, può. C'è sempre tempo per visitare tutti questi luoghi. Ho avvisato tutti i giocatori che sarebbero venuti a visitare Firenze e la Toscana mentre erano qui perché domani se non lo faranno se ne pentiranno. Queste sono cose che vale la pena vedere e sperimentare. A partire dalla Galleria degli Uffizi, ovviamente il bellissimo Duomo, poi Ponte Vecchio, Palazzo Pitti... Sono cose impagabili. La natura in Toscana è meravigliosa. Ho visitato anche fuori Firenze, sono andato in due o tre cantine vicino a Siena, Pisa, San Gimignano... Ci sono davvero tanti di quei posticini meravigliosi intorno a Firenze. E' bello passare e vedere. Quindi posso consigliarlo a chiunque venga dalla Serbia se vuole venire in Toscana. Non sbaglierà".

Parlando di stile di vita, come affronta questo alimento un atleta professionista? Una delle nostre giocatrici di pallavolo mi ha detto che aveva paura di resistere a questa cucina, e ora vedo davvero che non è facile.

"È scomodo proteggersi, molto scomodo. Il loro cibo è davvero ottimo. Forse è un po' malsano per noi atleti mangiare ciò che più amiamo della loro cucina, ma è difficile resistere... Tutti quelli che vengono si godono il cibo. Naturalmente tutti amiamo la nostra cucina serba, ma non puoi resistere alle sue specialità. Hanno anche alcune cose semplici che sono molto gustose."

Qual è il tuo obiettivo con la Fiorentina fino a fine stagione?

"La differenza tra i primi tre club più grandi e il Napoli rispetto agli altri si nota. Ma chiunque può battere chiunque. Per noi è importante avere continuità perché l’anno scorso la stagione è stata caratterizzata da alti e bassi. Il nostro obiettivo è l’Europa e essere in una posizione migliore rispetto alla scorsa stagione. In Europa l'obiettivo è ripetere il risultato in Conference League, anche se ci sono molte squadre migliori rispetto allo scorso anno. Per me questo concorso è un successo. Guardate l’esempio della Roma che ha vinto la Conference League. L'impatto di quel trionfo è stato enorme sul club, sui tifosi, sull'entusiasmo... Il nostro obiettivo è ripeterlo", dice Nikola Milenković.

LE PAROLE DI ENZO BUCCHIONI

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