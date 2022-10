Sentite Polverosi: “Fiorentina squadra anonima e preoccupata: così a Firenze si vivacchia”

Il giornalista Alberto Polverosi ha analizzato il momento negativo della Fiorentina dopo il pareggio di Lecce sulle pagine del Corriere dello Sport, queste le sue parole:

“Il primo tempo lo hanno giocato male, con preoccupazione, meritando lo svantaggio. E come se non bastasse al sempre più evidente problema del gol si è aggiunto dopo pochi minuti l’infortunio di Jovic, centravanti su cui Italiano aveva deciso di investire in fiducia”. Da squadra anonima e grigia, la Fiorentina “si stava trasformando in una squadra preoccupata”. E sebbene il secondo tempo sia andato leggermente meglio, così non può bastare: “Così in campionato Firenze vivacchia.”

