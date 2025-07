Sentite Pistocchi: “Per il quarto posto vedo Roma, Milan o Lazio. Fiorentina un’outsider, Pioli incognita”

Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Queste le sue parole:

“La nuova Fiorentina può puntare all’Europa che conta? L’anno scorso la Fiorentina ha fatto un buon campionato, ma da quel giorno sono cambiate tante cose. Palladino se n’è andato ed è arrivato Pioli che non si lasciò troppo bene l’ultima volta. Ora torna in Italia per dimostrare il suo lavoro e le mosse della Fiorentina fino a ora sono state convincenti. L’arrivo Dzeko mi è piaciuto perchè ha grande intelligenza tattica e se avesse fatto tutti i gol che ha sbagliato sarebbe sicuramente uno dei cannonieri più forti del calcio mondiale. Si sa muovere perfettamente in campo, peccato che non abbia una grande percentuale realizzativa. Oltre al Napoli però, ci sono squadre molto forti, con organici molto forti. Vedo davanti a tutti il Napoli, poi l’Inter, la Juve che non può sbagliare di nuovo. Per la Champions la lotta secondo me sarà tra Roma, Lazio e Milan. Poi ci sono le outsider e tra queste c’è la Fiorentina. Una piazza che non si accontenta.

La linea italiana della Fiorentina? In un calcio italiano povero rispetto agli altri campionati, siamo ormai la quinta lega, abbiamo una sola strada con i pochi soldi che abbiamo: fare crescere i giocatori e i vivai. Fare crescere in casa i talenti come il ciclo di Sacchi al Milan ai tempi. Deve essere il progetto che non deve riguardare solo la Fiorentina ma tutti i club italiani.