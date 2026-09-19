Sentite Paganin: "Mastantuono non sa difendere, deve maturare a livello tattico come tutti"

Il noto opinionista ha parlato del talento viola argentino

In vista dell'imminente scontro diretto tra la compagine viola e i partenopei, l'ex difensore Massimo Paganin è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale per analizzare il momento di forma delle due squadre.

Il lavoro di Vanoli e la crescita della squadra

«La Fiorentina si sta lasciando alle spalle le difficoltà della fase iniziale — ha evidenziato l'ex calciatore viola — e sta acquisendo una fisionomia sempre più definita. Il Napoli si troverà di fronte un'avversaria in netto progresso sotto il profilo psicologico e tattico. Il cambio di modulo apportato da Vanoli ha arricchito la squadra, garantendole maggiore qualità e nuove soluzioni di gioco».

I margini di miglioramento e i punti deboli

Paganin ha poi posato l'attenzione sui settori in cui la formazione toscana deve ancora compiere dei passi in avanti: «Mastantuono? Ha bisogno di un percorso di maturazione, mostra ancora evidenti lacune nel lavoro di ripiegamento difensivo. Inoltre, la corsia di destra ha palesato più di una crepa, confermandosi l'anello debole dello schieramento anche nella recente sfida contro il Pisa».