Sentite Orsi: “Pioli può fare alzare l’asticella. Dzeko? Solo in Italia si punta su calciatori di questa età”

L’ex portiere della Lazio, Fernando Orsi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a News.Superscommesse.it, soffermandosi anche sull’attualità in casa Fiorentina, tra l’arrivo di Edin Džeko – che oggi ha sostenuto le visite mediche – e il ritorno in panchina di Stefano Pioli:

“È difficile dire fin dove potrà spingersi la Fiorentina, ma conosciamo bene Pioli: è un allenatore che al Milan ha vinto uno Scudetto e che, nel corso della sua carriera, ha raccolto risultati importanti. Credo possa dire la sua anche a Firenze, perché è uno capace di far crescere le ambizioni di una squadra. Quest’anno, tutte le squadre che puntano alla parte alta della classifica sono guidate da tecnici di valore, e questo contribuirà a rendere il campionato ancora più competitivo. Solo in Italia c’è questa tendenza a puntare su calciatori con un’età avanzata, piuttosto che valorizzare i giovani talenti del nostro Paese, come invece accade nelle principali nazioni europee. È una delle conseguenze del fatto che la Nazionale fatichi a trovare nuovi giocatori italiani di livello. Nessuno mette in dubbio le qualità di Džeko, potrebbe anche segnare 30 gol, ma il problema è più ampio: bisogna avere il coraggio di investire sui giovani e rilanciare i vivai”.