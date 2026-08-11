Massimo Mauro sorprende: "Avevo un debole per Barone, spero che la Fiorentina s'inserisca tra le big"
L’ex Juventus guarda con fiducia alla nuova Fiorentina. Parole che fanno rumore, soprattutto per un personaggio storicamente poco amato a Firenze
L’ex Juventus guarda con fiducia alla nuova Fiorentina e si augura di vederla competere per le posizioni di vertice. Parole che fanno rumore, soprattutto per un personaggio storicamente poco amato a Firenze.
La Fiorentina vuole lasciarsi alle spalle una stagione deludente e ha iniziato a costruire una squadra con l'obiettivo di tornare rapidamente ai livelli che le competono. Il mercato sta dando segnali incoraggianti e anche da fuori Firenze arrivano valutazioni positive sul nuovo corso viola.
A parlare della squadra di Fabio Grosso è stato Massimo Mauro, ex calciatore della Juventus e figura che, per il suo passato in bianconero, non è certo tra le più amate dal popolo viola. Intervenuto a Gazzetta.it, Mauro ha analizzato i possibili equilibri della prossima Serie A, inserendo anche la Fiorentina tra le squadre che potrebbero sorprendere.
“L’Inter e il Napoli sono molto più avanti della Juventus. I bianconeri giocheranno con Roma, Como e Milan per il terzo, quarto e quinto posto. Spero si inserisca nel giro anche la Fiorentina”.
“Ho speranze sui viola, anche se quando cambi molto c’è bisogno di tempo. Avevo un debole per Barone e adesso auguro il meglio alla coppia Paratici-Grosso”.