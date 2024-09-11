Sentite l'atalantino Zenoni: "Tra Fiorentina ed Atalanta adesso c'è una grande differenza di blasone ed ambizioni"

L'ex capitano bergamasco ha anticipato la sfida di domenica parlando delle due squadre coinvolte nella partita

A Radio Bruno è intervenuto l'ex difensore bergamasco Damiano Zenoni che ha presentato la sfida tra la sua ex squadra ed i viola di Palladino: "La Fiorentina è più indietro rispetto all'Atalanta. Non mi preoccupa l'avvio col freno a mano tirato della squadra di Gasperini perché ogni anno centra comunque l'obbiettivo lavorando molto bene e facendo calcio in un modo moderno e di valore. Per domenica la vedo favorita anche perchè adesso c'è una grande differenza di blasone ed ambizioni, spero che sarà una bella partita".

Su Palladino: "Un tecnico nuovo fa fatica ad imporre subito il suo gioco in un nuovo contesto. Mi auguro che avrà tempo per lavorare come desidera e che riesca a portare il suo credo. Gasperini ha avuto il tempo di farlo".

https://www.labaroviola.com/malusci-spero-che-palladino-abbia-trovato-le-contromosse-giuste-contro-il-suo-maestro-gasperini/267807/