Sentite La Nazione: “Questo Kean fa ingrossare il fegato di rabbia alla Juventus. Che rimpianti!”

Fino ad oggi 9 gol in campionato e 3 in Conference

Che forza, quel Moise. Che rimpianti, quella Juve. Che festa, in casa viola, ora che il segno di un bomber è tornato a essere parte integrante della Fiorentina. Nove gol in campionato – e la classifica dei cannonieri nel mirino – più tre in Conference, raccontano alla perfezione la forza di Super-Kean. Dodici, dunque e soltanto fino a questo momento, le reti all'attivo per quell'attaccante arrivato dalla Juve, nemmeno accompagnato da referenze positive. E invece ecco il bello della storia: Kean, a Firenze e con Palladino ha trovato tutto. Ha trovato grinta, coraggio, serenità, voglia di essere protagonista. E si è messo a fare bene (benissimo) il suo lavoro: ovvero i gol. Il dato portato a casa dalla trasferta di Como (12 centri stagionali) fa risaltare il rendimento e le motivazioni del bomber viola che, nella sua carriera, aveva raggiunto il proprio record stagionale con la maglia del Paris Saint Germain nel 2020/2021. I suoi gol all'attivo furono 17, come dire che ne basteranno altri cinque per iniziare a riscrivere record e storia professionale.

Ma di Super-Kean si deve applaudire anche altro. Il modo – ad esempio – in cui lotta in ogni partita, si mette al centro della manovra offensiva della Fiorentina, e combatte a testa bassa e con un potenza fisica disarmante il controllo degli avversari. Moise è una forza della natura. E in Europa, in questo momento, in pochi stanno segnando come lui. Moise da quando è arrivato a Firenze ha resettato il suo passato. Ha cancellato le sensazioni 'alla meno' messe in fila quando la Juve aveva deciso di non credere più in lui e proprio alla Juve sta facendo ingrossare il fegato per la rabbia. Ai bianconeri che lo hanno venduto e che giuravano di non doverlo rimpiangere, Kean sta rispondendo con una stagione da sballo. Firenze è tutto per lui e lui è tutto per Firenze. Inutile aggiungere altro. Il resto è la musica. La sua passione e il suo modo di esprimersi quando non deve fare gol. Sta per chiudere il nuovo album, Moise. Ieri lo spoiler di «Chosen». Roba da campioni. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/opta-taglia-fuori-la-fiorentina-nessuna-possibilita-di-vincere-lo-scudetto-inter-al-primo-posto-lazio-al-terzo/278278/