Sentite La Nazione: “Kean è in una condizione straordinaria. Ranieri disastroso, guidare la difesa non il suo ruolo”

Ranieri ha totalmente deluso ieri

A Bergamo, Moise Kean si conferma di essere in una condizione straordinaria. Mentre rimane impressa la prestazione disastrosa di Luca Ranieri. Per l'ex Juventus il momento è d'oro e si vede. Nel primo tempo trascina da solo la Fiorentina di Palladino con un gol e con uno sfortunato palo. Poi nella ripresa sente la stanchezza dovuto dai tanti impegni e dal duro lavoro che deve fare per tenere a galla una squadra, quella viola, in netta difficoltà.

Totale invece è la delusione nei confronti di Luca Ranieri. Guidare la difesa non sembra essere il ruolo a lui più congeniale, anzi. Sulla sinistra forse agirebbe meglio. Sovrastato totalmente da De Ketelaere, inspiegabilmente si gira sul tiro di Lookman. Prestazione disastrosa. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/in-pochi-credevano-in-lui-ma-moise-kean-si-sta-prendendo-firenze-e-non-solo-per-i-gol/268344/#google_vignette