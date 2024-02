Sentite La Nazione: “Beltran illude la Fiorentina nel primo tempo, un punto che vale una sconfitta. Fischi dei tifosi” 

Illude il gol di Beltran nel primo tempo. Illudono i primi 45 della Fiorentina a Empoli, che sembrava essere uscita con forza dalla crisi e che invece si vede catapultata in uno scenario ancora più complicato grazie al gol di Niang su rigore. Un black totale quello dei Viola nel secondo tempo, con una partita che andava gestita e vinta, ma che porta un punto inutile che sa di sconfitta. La gara inizia con un minuto di silenzio per le vittime di Via Mariti, poi l’attenzione passa tutta al campo. La Fiorentina sembra essere sul pezzo, soprattutto Lucas Beltran che trova un bellissimo gol da attaccante vero su assist di Mandragora. Nella ripresa però, qualcosa cambia, l’Empoli prende campo e su un calcio d’angolo a favore, Cancellieri scappa via in contropiede. Uno contro uno con Faraoni che lo atterra in area. Calcio di rigore e pareggio di Niang. Dopo, poco da segnalare, la reazione della Fiorentina non arriva. Arriva invece un punto che non fa uscire la Fiorentina dalla crisi. E tifosi fischiano. Lo riporta la Nazione.

