Sentite La Gazzetta dello Sport: “Senza Europa a fine stagione, quasi impossibile trattenere Kean a Firenze”

In casa Fiorentina l’uscita dalla Conference League potrebbe avere grosso ripercussioni anche sul futuro, ma se Raffaele Palladino, fresco di rinnovo da tre giorni, è certo del proprio posto in panchina, il discorso non vale per la squadra che attualmente allena.

Senza Europa, scrive La Gazzetta dello Sport, sarà quasi impossibile trattenere a Firenze Moise Kean. Discorso simile vale per Dodo, sul quale continua a restare aperto anche un discorso relativo al rinnovo di contratto. Infine, le tante lusinghe di vari club potrebbero spingere lontano da Firenze anche Pietro Comuzzo, che tuttavia, il club viola potrebbe decidere comunque di sacrificare a fronte di un’offerta importante.

Ci sono poi una serie di calciatori a caccia di riscatto che continuano ad essere in bilico a causa di una stagione altalenante, in cui sono sono riusciti a rendere quanto i dirigenti gigliati si aspettavano: Gudmundsson, Adli, Colpani, Folorunsho e Fagioli. L’uscita rabbiosa dal campo di Fagioli che non ha gradito il cambio è stata fuori luogo, scrive il quotidiano, vista la fiducia riposto in lui dopo la vicenda scommesse. Sembrava certo, ora bisogna ragionarci. Gud ha un riscatto altissimo dal Genoa, 17 milioni, e la differenza non l’ha mai fatta.

Adli sembra in calo e pagare 10 milioni al Milan sembra proibitivo, così come sborsarne altri 12, dopo i primi 4, per Colpani. Folorunsho si è adattato a vari ruoli, ma il vero scatto non lo ha ancora fatto. E servono 8 milioni per prenderlo. Per Cataldi, la cui assenza ora pesa, è più facile il riscatto a 4. Lo riporta TMW