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Sentite Graziani: "50 milioni più Mandragora e Pjaca per Chiesa? Lo venderei subito"

Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "La Primavera? Sono felice che sia in finale. Per i ragazzi non è facile passare in prima squadra, benché alla Fiorentina - negli ultimi anni...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 giugno 2018 18:19
Sentite Graziani: "50 milioni più Mandragora e Pjaca per Chiesa? Lo venderei subito" -
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Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "La Primavera? Sono felice che sia in finale. Per i ragazzi non è facile passare in prima squadra, benché alla Fiorentina - negli ultimi anni - abbiano lavorato bene. Spero che qualcuno di questi ragazzi possa salire in prima squadra, sarebbe un altro successo".

Prosegue su Chiesa: "Se Juventus offrisse davvero 50 milioni, Mandragora e Pjaca... Lo venderei subito. Al di là di questo, tutto dipende dagli obiettivi della società. Il rischio per Chiesa, in caso di cessione, è che vada in una big e trovi poco spazio".

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