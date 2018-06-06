Sentite Graziani: "50 milioni più Mandragora e Pjaca per Chiesa? Lo venderei subito"

Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "La Primavera? Sono felice che sia in finale. Per i ragazzi non è facile passare in prima squadra, benché alla Fiorentina - negli ultimi anni...

Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "La Primavera? Sono felice che sia in finale. Per i ragazzi non è facile passare in prima squadra, benché alla Fiorentina - negli ultimi anni - abbiano lavorato bene. Spero che qualcuno di questi ragazzi possa salire in prima squadra, sarebbe un altro successo".

Prosegue su Chiesa: "Se Juventus offrisse davvero 50 milioni, Mandragora e Pjaca... Lo venderei subito. Al di là di questo, tutto dipende dagli obiettivi della società. Il rischio per Chiesa, in caso di cessione, è che vada in una big e trovi poco spazio".