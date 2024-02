Sentite Gazzetta: “Frigo pieno? Ikonè ieri fa passare la ragione dalla parte di Barone”

La vera sorpresa è Ikoné, mai visto con questa qualità dai tempi del Lilla, questo scrive oggi La Gazzetta dello Sport. Il francese per la prima volta in questa stagione mette in scena una prestazione all’altezza. Gol e assist per Ikonè. Il noto quotidiano si sofferma anche sullo striscione della Curva Fiesole sul “Frigo pieno”. Prima del via la curva espone uno striscione ironico sul “frigo pieno” evocato da Joe Barone sul mercato: se il francese si è sbloccato, la ragione passa dalla parte della società.

