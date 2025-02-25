Sentite Gazzetta: “Commisso? Nessun segnale dal più forte alleato di Palladino. Solo silenzio”

Morale a pezzi quello della Fiorentina in questo momento

La Fiorentina si è ritrovata ieri mattina al Viola Park dopo essere rientrata in treno nella tarda serata di domenica da Verona. Morale a pezzi, come è ovvio che sia, nessun segnale dagli Stati Uniti dove vive il proprietario Rocco Commisso, sicuramente il più forte alleato di Raffaele Palladino nel momento più difficile della breve carriera da allenatore del tecnico napoletano, ma tanta voglia di dimenticare la brutta pagina del Bentegodi dove la Viola, a secco anche nella precedente gara interna persa contro il Como, non è riuscita a far gol alla peggior difesa della serie A. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.