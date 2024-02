Sentite Gazzetta: “Biraghi scherzato da Orsolini. Italiano ha preferito restare in silenzio ma ci saranno cambi” 

La Fiorentina oggi potrebbe cambiare parecchio. Ecco cosa dice La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: “Cambiare? In primis capitan Biraghi, letteralmente scherzato da Orsolini nell’ultima sconfitta col Bologna. Ma anche Milenkovic, l’ombra del guerriero che fu in passato. Italiano, avendo già parlato in settimana per il recupero coi rossoblù, ha preferito stare in silenzio. Un modo anche per sottolineare il momento delicato. Il tecnico ci ha abituato a continui cambi di formazione, ma anche a regalarci sorprese, come insistere su giocatori che ormai sembravano aver perso tutte le occasioni (ogni riferimento a Ikoné è puramente casuale). Ma oggi al Carlo Castellani Computer Gross Arena quasi impossibile che non cambi la difesa. Quarta, scontata la squalifica, dovrebbe far coppia con Ranieri, a scapito di Milnekovic. E sulle fasce dovrebbe essere il momento di Parisi, che giocherà per la prima volta da ex nel suo vecchio stadio. E a destra Faraoni concederà riposo a baby Kayode. Per Parisi, soprattutto, una chance da non perdere”.

